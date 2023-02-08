ريال مدريد يتجاوز الأهلي ويتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية

تغلّب ريال مدريد على الأهلي 4-1 يوم الأربعاء في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في المغرب، ليضرب موعداً في نهائي البطولة مع الهلال السعودي الذي تجاوز فلامينغو البرازيلي 3-2 أمس الثلاثاء.

وكانت المباراة متوازنة في شوطها الأول قبل أن يمنح البرازيلي فينيسيوس جونيور الأفضلية لبطل دوري أبطال أوروبا في وقت متأخر 42.

وأضاف الأوروغوياني فالفيردي هدف التعزيز في النصف الثاني مبكراً (46) إلا أنّ التونسي علي معلول ذلّل الفارق من ركلة جزاء (65).

وأهدر لوكا مودريتش فرصة قتل المباراة بعدما تصدى الشناوي لركلة جزاء نفذها اللاعب الكرواتي (87).

واستغل ريال مدريد اندفاع الأهلي للتعديل فأضاف هدفين في الوقت بدل الضائع بفضل البرازيلي رودريغو (90+2) وآريباس (90+8).