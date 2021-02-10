تيغريس بين بايرن ولقبه السادس في موسم واحد

وبحال فوزه، سيصبح بايرن ثاني فريق بعد برشلونة الإسباني عام 2009 يحقق إنجاز التتويج بستة ألقاب، في دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبية، الدوري والكأس والكأس السوبر محلياً بالإضافة إلى مونديال الأندية.

وقالها حارسه الدولي مانويل نوير بوضوح "يمكننا كتابة التاريخ"، وهو ما اتفق عليه مدربه هانزي فليك.

وقال فليك بعد التغلب على الأهلي المصري بطل إفريقيا بثنائية نظيفة في نصف النهائي "جئنا إلى هنا لنحرز اللقب. سيكون تتويجا لموسمنا ونجاحا مميزا في التاريخ الغني لبايرن ميونيخ".

وكان بايرن خاض أولى مباراتيه الاثنين ضد الأهلي وحسمها بهدفي مهاجمه الفتاك البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ومنذ تتويج بايرن في 2013، سيطرت الأندية الأوروبية على اللقب، خصوصا ريال مدريد الإسباني المتوج في 2014 و2016 و2017 و2018 بالإضافة الى مواطنه برشلونة (2015) وليفربول الانكليزي (2019).

في المقابل، صنع تيغريس المفاجأة بإقصائه بالميراس البرازيلي بطل أميركا الجنوبية 1-صفر، ليصبح أول فريق من كونكاكاف يبلغ النهائي.

ويعوّل الفريق المكسيكي على هدافه الفرنسي أندريه بيار جينياك (35 عاما) صاحب الأهداف الثلاثة لفريقه في البطولة الحالية بعد تخطي أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بطل آسيا 2-1 في الدور الثاني.

وقال جينياك نجم مرسيليا السابق "بعد مباراة أولسان قلت إننا سنصنع التاريخ. انتظرنا هذه اللحظة طويلا. فزنا في دوري أبطال كونكاكاف واليوم نحن في نهائي كأس العالم للأندية".

وأضاف زميله المهاجم الباراغوياني كارلوس غونساليس "لم يبلغ أي فريق مكسيكي هذا الدور، لكننا نريد المزيد".

تابع "جئنا على أمل رفع الكأس وبعد التأهل أصبح حافزنا أقوى لتحقيق هدفنا".

وانتظر النادي المكسيكي الذي يشرف عليه البرازيلي "توكا"، طويلاً للفوز بدوري أبطال كونكاكاف، حتى ظفر به بانتصار دراماتيكي على لوس أنجليس الأميركي في النهائي.



ديناميكي ولائق بدنيا



في المقابل، منح فليك لاعبيه يوم راحة الثلاثاء إذ يتوقع مباراة صعبة مع النمور المكسيكية "فريقهم ديناميكي، لائق بدنيا وقوي. يجب أن ننتبه في مواجهتهم".

ويعوّل فليك بشكل كبير على ماكينة أهدافه ليفاندوفسكي صاحب 29 هدفا في 27 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وعبّر عن رغبته بتسجيل المزيد "آمل أن نقدم أداء أفضل، ستكون مباراة كبيرة، نحن جاهزون لذلك".

وشرح مدرب الأهلي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني أبرز أسباب تفوّق بايرن في نصف النهائي حيث حصل على استحواذ بلغت نسبته 70%، قائلا "يستعيدون الكرة بسرعة، يضغطون أسرع علينا، يملكون خبرة أكبر. كان بمقدورنا تشكيل الخطر فقط عبر المرتدات".

ويغيب عن بايرن لاعبي وسطه ليون غوريتسكا والاسباني خافي مارتينيس، بعد بقائهما في ميونيخ بسبب الحجر الصحي لإصابتهما بفيروس كورونا.

ورأى فليك أنه "من الهام خوضهما للتمارين في ميونيخ ليكونا جاهزين الاثنين" في إشارة الى مباراة الفريق البافاري في الدوري الالماني ضد أرمينيا بيليفيلد بعد أربعة أيام من خوضه المباراة النهائية.

الأهلي يسعى للمركز الثالث

وبعد انتهاء سلسلته من 32 مباراة دون خسارة في مختلف المسابقات، يسعى الأهلي المصري إلى معادلة أفضل مشاركاته في المسابقة عندما يواجه بالميراس في مباراة تحديد المركز الثالث على استاد المدينة التعليمية، أحد ملاعب مونديال 2022.

وكان الفريق القاهري قد حل ثالثا في نسخة العام عام 2006 مع جيل محمد أبو تريكة على حساب أميريكا المكسيكي بطل كونكاكاف، بعد خسارته ضد إنترناسيونال البرازيل في نصف النهائي.

ويغيب عن الأهلي الذي يتسلح بأكبر قاعدة جماهيرية في البطولة من بين الأندية المشاركة، الثنائي حسين الشحات ومحمود عبد المنعم "كهربا" بعد استبعادهما بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

ويخضع الظهير الأيسر التونسي علي معلول لبرنامج علاجي من اجل تجهيزه لخوض المباراة بحسب موقع النادي الرسمي، بعد خروجه مصابا بثقل في العضلة الخلفية خلال مواجهة بايرن، فيما أكد وكيل أعماله في حديث صحافي غيابه عن الملاعب بين 10 و15 يوما.