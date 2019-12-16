تشافي سعيد في السد رغم حلمه بتدريب برشلونة

وقال في مؤتمر صحافي "لا يمكنني ان أخفي أن أحد أحلامي هو تدريب برشلونة بالطبع، لكن لا أعتقد أنه سيكون قريباً، هذا القرار لا يعود إلي".

وأضاف "أنا سعيد جداً بتدريب هذه المجموعة من اللاعبين، أنا أستمتع بالمشروع، بالطبع علي أن أتحسن، أن أكتسب الخبرة، أن أحسّن نفسي، لكني سعيد. أحب كرة القدم، أحب اللاعبين، علي مواصلة العمل بجد لكن استمتع بالمسار".

وتولى النجم الإسباني السابق تدريب السد في صيف العام الحالي بعدما أعلن اعتزال مزاولة كرة القدم كلاعب في صفوفه. وأمضى تشافي غالبية مسيرته مع النادي الكاتالوني حيث نشأ، قبل الانضمام إلى السد في العام 2015.

وتابع النجم السابق المتوج مع منتخب بلاده بلقب مونديال 2010 وكأس أوروبا 2008 و2012: "انا سعيد بأداء اللاعبين والشخصية التي لعبنا بها، لكننا لسنا سعداء بالكامل طبعا لأن الأمر يتعلق بالنتائج"، في إشارة إلى الخسارة في الدور الثاني من مونديال الأندية أمام مونتيري المكسيكي 2-3.

وبشأن المباراة ضد الفريق التونسي الثلاثاء على ستاد خليفة الدولي، أكد تشافي أنها ستكون "صعبة في مواجهة فريق يضم العديد من اللاعبين الجيدين والذين يعملون بشكل جيد، لهذا هم هنا، هم أبطال إفريقيا" في الموسمين الماضيين.

وردا على سؤال عمن يتحمل مسؤولية الخسارة أمام مونتيري، قال الظهير الأيسر عبد الكريم حسن: "نحن فريق كامل، اذا نخسر نخسر كفريق واذا نكسب نكسب كفريق".

وتابع "ممكن ان تحصل أخطاء (..) وهذه ليست نهاية العالم".

وكان الترجي خسر بدوره في مباراة الدور الثاني أمام الهلال السعودي بهدف نظيف.

ويلتقي الهلال مع فلامنغو البرازيلي بطل أميركا الجنوبية في نصف النهائي الأول الثلاثاء، عشية نصف النهائي الثاني بين ليفربول الإنكليزي بطل أوروبا ومونتيري بطل الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).

