English
العربية
الدوري الإنكليزي الممتاز
كأس العالم للأندية

بنزيمة وكورتوا يغيبان عن ريال مدريد في مونديال الأندية

من قبل

سيغيب المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة والحارس البلجيكي تيبو كورتوا عن رحلة ريال مدريد الإسباني إلى المغرب لخوض غمار كأس العالم للأندية في كرة القدم.

Reuters

ويلتقي النادي الملكي، حامل اللقب أربع مرات قياسية، مع الأهلي المصري في نصف النهائي الأربعاء.

ولم يتواجد اسما اللاعبين في قائمة الفريق التي ستغادر إلى المغرب وفق بيان على الموقع الرسمي للنادي الاثنين.

كما غاب أيضا المدافع البرازيلي إدير ميليتاو، الظهير الفرنسي فيرلان مندي والجناحين البلجيكي إدين هازار ولوكاس فاسكيس بسبب الإصابة.

وأصيب بنزيمة في الفخذ خلال الفوز على فالنسيا الخميس الماضي في الدوري قبل أن يخرج في الدقيقة 60، فيما خرج ميليتاو في المباراة ذاتها بعد احتكاك مع صامويل لينو في الدقيقة 36.

وأصيب كورتوا الأحد في فخذه أثناء فترة الإحماء قبل المباراة ضد ريال مايوركا التي خسرها الملكي 1-0 وحل الأوكراني أندري لونين بدلاً منه.
 

تيبو كورتوا كأس العالم للأندية ريال مدريد كريم بنزيمة
السابق تقارير تؤكد عدم سفر كورتوا إلى
اقرأ
تقارير تؤكد عدم سفر كورتوا إلى المغرب
التالي
-

آخر الأحداث

>