اليابان تستضيف مونديال الأندية لعام 2021 بصيغته الحالية

وهذا الأمر يعني أن عام 2021 سيشهد إقامة نسختين من مونديال الأندية، إذ تقام نسخة 2020 في قطر بين 1 و11 شباط/فبراير عوضاً عن نهاية العام الحالي، ونسخة 2021 في كانون الأول/ديسمبر العام المقبل.

وستبقى كل من النسختين المقبلتين على الصيغة القديمة بمشاركة سبعة أندية تمثل أوروبا وأميركا الجنوبية وآسيا وإفريقيا وأوقيانوسيا والكونكاكاف وبطل البلد المضيف، عوضًا عن اعتماد الصيغة الموسعة التي تقضي بمشاركة 24 فريقاً، بينها ثمانية من أوروبا.

وكان من المفترض أن تنطلق البطولة الموسعة العام المقبل في ضيافة الصين، لكن التغيير تأجل تزامنًا مع إرجاء كأس أوروبا وكوبا أميركا لمنتخبات أميركا الجنوبية من صيف 2020 حتى صيف 2021 بسبب تفشي "كوفيد-19".

وقال إنفانتينو عقب اجتماع لمجلس "فيفا" الجمعة "نظرًا لوضع كوفيد-19 الذي أدى إلى تأجيل كأس العالم للأندية بصيغتها الجديدة... قررنا تنظيم كأس العالم للأندية بالصيغة الحالية مرة أخرى في كانون الأول/ديسمبر 2021 ومنحنا حق الاستضافة لليابان".





