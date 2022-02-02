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كأس العالم للأندية

الهلال يفتقد جهود المالكي في كأس العالم للأندية

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم الأربعاء عن إصابة الدولي عبد الإله المالكي بالرباط الصليبي الأمامي، ما سيحرمه من المشاركة مع ناديه الهلال في كأس العالم للأندية في الإمارات التي تنطلق الخميس.

AFP

وجاء في تغريدة على الصفحة الرسمية للمنتخب على تويتر "أكدت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للاعب عبدالإله المالكي صباح اليوم في مدينة الرياض، بعد الإصابة التي تعرّض لها خلال مباراة المنتخب يوم أمس، عن وجود إصابة في الرباط الصليبي الأمامي".

وكان اللاعب أصيب أثناء المباراة التي جمعت الأخضر بنظيره الياباني الثلاثاء في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022، والتي خسرها المنتخب السعودي 2-صفر ليتأجل حسم بطاقة التأهل إلى النهائيات، ولم يستطع إكمال اللقاء.  

وسيغيب بالتالي عن الهلال بطل آسيا الذي يخوض أولى مبارياته في مونديال الأندية يوم الأحد.

يذكر أن المالكي قد انتقل في سوق الانتقالات الشتوية الذي انتهى في السعودية نهاية شهر كانون الثاني/يناير من الاتحاد إلى الهلال بعد دخوله الفترة الحرة، واشترى الهلال المدة المتبقية من عقده لستة أشهر على أمل مشاركته مع الفريق في مونديال الأندية. 
                  

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