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الدوري الإنكليزي الممتاز
كأس العالم للأندية

الهلال يسطر التاريخ ويصعد لنهائي مونديال الأندية

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صنع فريق الهلال السعودي التاريخ وصعد إلى المباراة النهائية في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه عقب تغلبه على فلامينغو البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين الثلاثاء في نصف نهائي البطولة المقامة في المغرب حالياً.

AFP

أقيمت المباراة على ملعب طنجة وسيطر عليها حامل لقب دوري أبطال آسيا منذ بدايتها إذ حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 4 نجح سالم الدوسري في تسجيلها قبل أن يتعادل فلامينغو بطل "كوبا ليبارتادوريس" عن طريق بيدرو غليرمي في الدقيقة 20.

ومع نهاية الشوط الأول شهدت المباراة تحولاً دراماتيكياً عندما احتسب حكم اللقاء الروماني إستفان كوفاكس ركلة جزاء للفريق السعودي ثم قام بطرد لاعب وسط الفريق البرازيلي جيرسون سانتوس، ليسدد سالم الدوسري ركلة الجزاء مجدداً محرزاً الهدف الثاني له وللهلال في الدقيقة 45.

وحاول الفريق البرازيلي إدراك التعادل إلا أنه عانى من النقص العددي وزيادات المساحات الخالية من أي تغطية في دفاعاته ما مكن لاعب الوسط الأرجنتيني لوسيانو فيتو من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة 90+1 عاد بيدرو ليسجل الهدف الثاني له ولفلامينغو ولكنه لم يكن كافياً لإنقاذ الفريق البرازيلي.

وسيواجه الهلال بذلك الفائز في مواجهة الأهلي وريال مدريد في نصف النهائي الثاني في البطولة والذي سيقام مساء الأربعاء.

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