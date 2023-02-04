الهلال السعودي يصعد إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية

أقيمت المباراة على إستاد المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط وانتهى شوطها الأول بالتعادل بدون أهداف، وفي الشوط الثاني استطاع أيوب العملود الظهير الأيمن إحراز هدف التقدم للوداد في الدقيقة 52.

وشهدت المباراة في دقائقها الأخيرة طرد لاعب وسط الوداد، الدولي المغربي يحيى جبران في الدقيقة (90+1)، قبل أن يحرز محمد كنو هدف التعادل للهلال من ركلة جزاء في الدقيقة (90+3).

واستمر التعادل في الشوطين الإضافيين فلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح والتي انحازت للفريق السعودي.

وضرب الهلال بذلك موعداً مع فلامينغو البرازيلي في الدور نصف النهائي من البطولة، في مواجهة ستقام يوم الثلاثاء القادم.