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الدوري الإنكليزي الممتاز
كأس العالم للأندية

الهلال السعودي يصعد إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية

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تأهل فريق الهلال السعودي حامل لقب دوري أبطال آسيا، إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية عقب تغلبه على الوداد المغربي بطل دوري أبطال إفريقيا بركلات الترجيح (5-3) بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل منهما، وذلك ضمن الدور الثاني من البطولة التي تستضيفها المغرب حالياً.

AFP

أقيمت المباراة على إستاد المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط وانتهى شوطها الأول بالتعادل بدون أهداف، وفي الشوط الثاني استطاع أيوب العملود الظهير الأيمن إحراز هدف التقدم للوداد في الدقيقة 52.

وشهدت المباراة في دقائقها الأخيرة طرد لاعب وسط الوداد، الدولي المغربي يحيى جبران في الدقيقة (90+1)، قبل أن يحرز محمد كنو هدف التعادل للهلال من ركلة جزاء في الدقيقة (90+3).

واستمر التعادل في الشوطين الإضافيين فلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح والتي انحازت للفريق السعودي.

وضرب الهلال بذلك موعداً مع فلامينغو البرازيلي في الدور نصف النهائي من البطولة، في مواجهة ستقام يوم الثلاثاء القادم.

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