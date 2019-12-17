المصريون في قطر يترقبون رؤية "الأيقونة" صلاح

ويتطلع المشجعون المصريون في قطر لمشاهدة صلاح الذي برز بشكل كبير وأصبح أيقونة لبلاده منذ انتقاله إلى الفريق الأحمر في صيف العام 2017 آتيا من روما الإيطالي، والأثر الذي عكسه على أرض الملعب من خلال أهدافه وتحركاته السريعة، وصولا الى المساهمة في تتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وهذا الموسم، يبدو ليفربول بفضل صلاح وزملائه كالسنغالي ساديو مانيه والبرازيلي روبرتو فيرمينو، أمام فرصة مثالية لمنح الفريق لقبا أول في بطولة إنكلترا منذ 30 عاما، مع تصدره بفارق عشر نقاط عن أقرب ملاحقيه بعد مرور 17 مرحلة على انطلاق الدوري الممتاز لموسم 2019-2020.

معشوق الجماهير المصرية

وباتت مباريات ليفربول تحظى بمتابعة من المصريين في مختلف أنحاء العالم، أملا برؤية ابن الـ27 عاما يبرز مهاراته على المستطيل الأخضر.

وتابع عشرات المصريين في سوق واقف، إحدى أبرز المناطق السياحية في الدوحة، "دربي" مدينة ليفربول ضد إيفرتون هذا الشهر ضمن الدوري الإنكليزي الممتاز، وهي مباراة انتهت بفوز الفريق الأحمر 5-2، وبقي خلالها صلاح على مقاعد البدلاء لإراحته.

لكن ما كان يدور في ذهن المشجعين، هو اقتراب موعد حضوره للدوحة.

وقال أحد المشجعين المصريين إنه ابتاع أربع تذاكر لمتابعة نصف النهائي في إستاد خليفة الدولي الذي يتسع لنحو 40 ألف متفرج.

وأضاف لوكالة فرانس برس "أتوقع فوز ليفربول وأعرف أن الإقبال سيكون كبيراً من العرب والمصريين على أول مباراة للفريق"، موضحا "أطفالي مارسوا ضغطاً كبيراً عليّ لحجز التذاكر، فلديهم هوس بـصلاح".

وتابع "لقد أصبح أيقونة للكثيرين وسيكونون في قمة السعادة برؤيته في الملعب، الكثير من الناس يرغبون في الحصول على صورة "سيلفي" أو أي صورة معه، ولكننا نعرف ان ذلك أمر صعب".

ويحظى صلاح بمتابعة واسعة أينما حل، لاسيما وأنه بات من أفضل اللاعبين عالميا، ويحظى بشهرة غير مسبوقة للاعب مصري.



