الأهلي سيخاطب فيفا لتعارض المواعيد مع أمم إفريقيا

وأعلن الاتحاد الدولي (فيفا) مواعيد مونديال الأندية بين 3 و12 شباط/فبراير في الإمارات التي ستستضيف المسابقة بدلا من اليابان بسبب تداعيات فيروس كورونا.

في المقابل، يخوض المنتخب المصري نهائيات أمم إفريقيا بين 9 كانون الثاني/يناير و6 شباط/فبراير.

وقال نادي العاصمة المصرية في بيان إنه قرر إرسال خطابات لكل من الاتحاد المصري، الإفريقي والدولي "لرفع الضرر الواقع على فريق الكرة بسبب تعارض المواعيد بين بطولة كأس العالم للأندية".

وأضاف أنه سوف يطلب "في خطاباته المرسلة غدًا ضرورة حل تلك الأزمة، بما لا يتعارض مع مصلحة المنتخب الوطني ومصلحة الأهلي ممثل مصر وإفريقيا في تلك البطولة العالمية".

ولطالما ضمّ الأهلي عدداّ وافراً من لاعبي المنتخب "ما بين 7-9 لاعبين من الأهلي بخلاف تواجد عدد من لاعبيه المحترفين في صفوف منتخبات بلادهم، مثل علي معلول (تونس) وأليو ديانغ (مالي) وبدر بانون (المغرب)، وهو الأمر الذي سوف يؤثر على الفريق بسبب مشاركة هؤلاء اللاعبين مع منتخبات بلادهم في كأس الأمم الإفريقية".

وأوقعت القرعة التي سحبت الإثنين في زيوريخ الأهلي بطل إفريقيا والمشارك للمرة السابعة في البطولة (رقم قياسي) مع مونتيري المكسيكي في ربع النهائي. وفي حال تخطيه ربع النهائي، يلتقي بالميراس البرازيلي بطل ليبرتادوريس.