ناصر الخاطر: عام 2022 سيكون محطة مهمة لاكتساب المزيد من الخبرات February 25, 2020 14:02 1:05 دقيقة من جهته قال ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لشراكة كأس العالم فيفا قطر 2022 إن فرق العمل القطرية في المونديال اكتسبت خبرات كبيرة على مدار السنوات الماضية. وأضاف الخاطر أن عام 2022 سيكون محطة مهمة لاكتساب المزيد من الخبرات خلال البطولات المقررة هذا العام . تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 3:03 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 27 3:28 دقيقة الدوري الألماني: أفضل 5 أهداف - الجولة 23 2:18 دقيقة رحلة مجسّم كأس العالم من زيوريخ إلى الدوحة 12:26 دقيقة موجز الأخبار 0:30 دقيقة مباراة بايرن وتشيلسي - التغطية الخاصة 1:20 دقيقة ماذا قال ساديو ماني بعد الفوز على وست هام؟ 1:00 دقيقة ليفربول يفوز رغم عناد وست هام 1:01 دقيقة الأنصار يسقط الفيصلي في مباراة مجنونة من 7 أهداف 3:48 دقيقة تعليق النشاط الرياضي في الكويت بسبب كورونا 0:33 دقيقة سفيتولينا تودّع بطولة قطر من الدور الثاني