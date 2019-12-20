منطقة اللؤلؤة في قطر من أهم الوجهات السياحية December 20, 2019 18:26 3:10 دقيقة منطقة اللؤلؤة في الدوحة من أهمّ المناطق الحديثة والوجهات السياحية في دولة قطر. وذلك نظرا لتصميمِها الفريد ومنشآتها المميزة. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 2:53 دقيقة الأشغال تتواصل بملعب لوسيل 1:44 دقيقة كرة القدم يمكنها تغيير العالم نحو الأفضل 3:10 دقيقة منطقة اللؤلؤة في قطر من أهم الوجهات السياحية 3:26 دقيقة الجيل المبهر يستقطب مجموعة جديدة من الأساطير 3:05 دقيقة تونس لن تشارك في "شان الكاميرون 2020" 10:24 دقيقة قائد فلامنغو يطالب زملائه باقتناص الفرصة التاريخية 7:51 دقيقة جيزوس يقدر ليفربول ويعرف كيف يبطل أسلحته 0:54 دقيقة قطر تستضيف السوبر الافريقي حتى عام 2022 0:26 دقيقة الإسباني أرتيتا مدرباً لأرسنال الإنكليزي 9:47 دقيقة أليسون: "سنبذل قصارى جهدنا للتفوّق على فلامينغو"