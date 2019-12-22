ملعب البيت يستقبل نجوم كرة القدم السابقين من قبل beIN SPORTS December 22, 2019 12:17 1:55 دقيقة أشاد عدد من النجوم السابقين بجمال تصميم ملعب البيت، أحد ملاعب كأس العالم قطر 2022. تقارير إخبارية كأس العالم للأندية كأس العالم قطر FIFA 2022 - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة مباراة توتنهام وتشيلسي – التغطية الخاصة 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 4:30 دقيقة سان جيرمان يغلب أميان ويستمر محلقاً في الصدارة 1:21 دقيقة كلوب: إنه وقت الاستمتاع والاحتفال 4:10 دقيقة صلاح يتحدث مع أبو تريكة عن مشاعره بعد التتويج 6:08 دقيقة هندرسون يرفع كأس المجد وليفربول لا يسير وحيداً 3:47 دقيقة محمد صلاح أفضل لاعب في مونديال الأندية 1:16 دقيقة هندرسون: "كان يجب أن نفوز بنتيجة أكبر" 0:48 دقيقة مانشستر سيتي يحسم مواجهته أمام ليستر بفوز صريح 3:42 دقيقة لايبزيغ ينجو من فخ أوغسبورغ وبايرن ينتصر بصعوبة