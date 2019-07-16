

يمكنكم مشاهدة قرعة تصفيات كأس آسيا وكأس العالم المشتركة اليوم في بث مباشر عبر قنواتنا التي دائماً ما تكون حاضرة مع الأحداث الكبرى.

ووفقاً للقوانين الجديدة فإننا سنكون على موعد مع مشاهدة منتظرة للقرعة المشتركة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا صباح اليوم الأربعاء المقبل.

وتنص قوانين قرعة التصفيات المشتركة إلى تقسيم المنتخبات الـ40 المشاركة إلى خمسة مستويات على أن تضم كل مجموعة من المجموعات الـ8 خمسة منتخبات.

وتقول القوانين إن أصحاب المراكز الثمانية الأولى وأفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني ستتأهل مباشرة إلى كأس آسيا 2023 والمرحلة المقبلة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

وستشهد قرعة تصفيات كأس آسيا وكأس العالم التي ستشاهدونها في بث مباشر مشاركة منتخب قطر بطل آسيا ومستضيف كأس العالم 2022 وكذلك منتخب الصين الذي سيستضيف البطولة الآسيوية 2023.

ويمنع التقاء منتخبين من ذات المستوى في مجموعة واحدة، إذ يجب أن تضم كل مجموعة منتخباً من كل مستوى من المستويات الخمسة.

معلومات مشاهدة قرعة تصفيات آسيا وتصفيات كأس العالم موعد البث المباشر لقرعة تصفيات كأس آسيا وكأس العالم والقنوات الناقلة موعد القرعة القنوات الناقلة الأربعاء 17 تموز/يوليو الساعة 11 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة HD1 - CONNECT - الإخبارية

البث المباشر لقرعة تصفيات كأس آسيا وكأس العالم عبر الإنترنت



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تصنيف المنتخبات العربية الآسيوية المشاركة في القرعة

المستوى الأول

قطر - الإمارات - السعودية

المستوى الثاني

العراق - سوريا - عمان - لبنان - الأردن

المستوى الثالث

فلسطين - البحرين

المستوى الرابع

اليمن - الكويت