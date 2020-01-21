مدرب غانا على دراية بمنافسيه من قبل beIN SPORTS January 21, 2020 21:06 1:24 دقيقة أكد مدرب منتخب غانا تشارلز أكونور أنه على دراية بالمنتخبات التي سيتنافس معها في الدور الثاني الخاص بتصفيات قارة إفريقيا لكأس العالم 2022 في قطر. وأوقعت القرعة منتخب غانا في المجموعة السابعة رفقة جنوب إفريقيا، زيمبابوي، إثيوبيا. -آخر الفيديوهات 3:41 دقيقة مانشستر سيتي يتجاوز عقبة شيفيلد بصعوبة 4:18 دقيقة تعادل جنوني لنيوكاسل وخسارة كريستال بالاس على أرضه 1:24 دقيقة مدرب غانا على دراية بمنافسيه 0:37 دقيقة السد يفوز على الخور في مباراة مؤجلة 1:14 دقيقة مدرب منتخب جنوب إفريقيا: ليس هناك قرعة سهلة 1:06 دقيقة قطر تتأهل إلى كأس العالم لكرة اليد مصر 2021 1:53 دقيقة محمد بركات: قرعة جيدة ومتوازنة 1:01 دقيقة الكبيّر يعلق على قرعة النسور في تصفيات كأس العالم 22:03 دقيقة مجموعات متباينة في قرعة إفريقيا المؤهلة للمونديال 0:40 دقيقة نبيل بن طالب ينتقل إلى نيوكاسل على سبيل الإعارة