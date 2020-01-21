وسحبت اليوم الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة قرعة الدور الثاني من تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة للمونديال.



وكانت المجموعة السادسة هي الأكثر تعقيداً نظراً لتواجد منتخب مصر مع منتخب ليبيا والغابون وأنغولا في مجموعة واحدة.

ويأتي تعقيد حسابات هذه المجموعة نظراً لقوانين التصفيات، إذ يتأهل متصدر المجموعة فقط إلى الدور الثالث الحاسم والمؤهل إلى المونديال.

ووقع منتخب الجزائر بطل إفريقيا وأبرز منتخباتها في الفترة الحالية ضمن المجموعة الأولى، والتي ضمت جيبوتي، النيجر، بوركينا فاسو.

وكان من المستحيل وقوع اثنين من منتخبات تونس والجزائر والمغرب ومصر (كبار إفريقيا من المنتخبات العربية) في مجموعة واحدة نظراً لتصنيفهم جميعاً ضمن المستوى الأول، إذ ينص القانون على تكوين 10 مجموعات تضم كل واحدة منها أربعة منتخبات، كل منتخب منها من مستوى معين.

DRAW DONE ✅



1⃣2⃣0⃣ matches to be played before the next stage of the #WCQ ⚽



Which 🔟 teams will qualify to the knockouts? 🏁#WorldCup 🏆 pic.twitter.com/RxGmI3YaDG — CAF (@CAF_Online) January 21, 2020

وتمّ البدء بمنتخبات المستوى الرابع التي وزعت على المجموعات بالتتالي ومن ثم المستوى الثالث فالثاني وأخيراً الأول.



وتأهلت منتخبات مصر وتونس والمغرب ونيجيريا والسنغال إلى كأس العالم 2018 في روسيا، إلا أنّ حدودها جميعاً توقفت عند الدور الأول.

وبالتالي حظيت منتخب تونس بقرعة أقل صعوبة، ويمكنكم مطالعة القرعة الكاملة في الأسطر التالية، علماً أننا قمنا بتميز المجموعات التي تضم منتخبات عربية باللون الأحمر.



المجموعة الأولى: الجزائر، بوركينا فاسو، النيجر، جيبوتي.

المجموعة الثانية: تونس، زامبيا، موريتانيا، غينيا الاستوائية.

المجموعة الثالثة: نيجيريا، الرأس الاخضر، جمهورية افريقيا الوسطى، ليبيريا.

المجموعة الرابعة:الكاميرون، كوت ديفوار، موزامبيق، مالاوي.

المجموعة الخامسة: مالي، اوغندا، كينيا، رواندا.

المجموعة السادسة: مصر، الغابون، ليبيا، انغولا.



المجموعة السابعة: غانا، جنوب افريقيا، زيمبابوي، اثيوبيا.

المجموعة الثامنة:السنغال، الكونغو، ناميبيا، توغو.



المجموعة التاسعة: المغرب، غينيا، غينيا بيساو، السودان.



المجموعة العاشرة: جمهورية الكونغو الديمقراطية، بنين، مدغشقر، تنزانيا.

وبقي أن نذكر بأن توزيع المستويات قبل سحب القرعة تمّ بناء على آخر تصنيف للاتحاد الدولي الصادر في ديسمبر 2019.

المستوى الأول

السنغال، تونس، نيجيريا، الجزائر، المغرب، غانا، مصر، الكاميرون، مالي، الكونغو الديمقراطية .

المستوى الثاني

بوركينا فاسو، كوت ديفوار، جنوب أفريقيا، غينيا، أوغندا، الرأس الأخضر (كاب فيردي)، الجابون، بنين، زامبيا، الكونغو.

المستوى الثالث

مدغشقر، موريتانيا، ليبيا، موزمبيق، كينيا، أفريقيا الوسطى، زيمبابوي، النيجر، ناميبيا، غينيا بيساو.

المستوى الرابع

مالاوي، أنجولا، توجو، السودان، رواندا، تنزانيا، غينيا الاستوائية، إثيوبيا، ليبيريا، جيبوتي.