مارتينيز: اللاعبين سيكونون في أفضل مستوياتهم February 25, 2020 14:16 0:57 دقيقة لإسباني روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا قال إن العالم يتطلع لمشاهدة كأس العالم 2022 في قطر، خاصة في ظل إقامتها في منتصف الموسم ما يعني أن اللاعبين سيكونون في أفضل مستوياتهم. مقابلات -آخر الفيديوهات 3:03 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 27 3:28 دقيقة الدوري الألماني: أفضل 5 أهداف - الجولة 23 2:18 دقيقة رحلة مجسّم كأس العالم من زيوريخ إلى الدوحة 12:26 دقيقة موجز الأخبار 0:30 دقيقة مباراة بايرن وتشيلسي - التغطية الخاصة 1:20 دقيقة ماذا قال ساديو ماني بعد الفوز على وست هام؟ 1:00 دقيقة ليفربول يفوز رغم عناد وست هام 1:01 دقيقة الأنصار يسقط الفيصلي في مباراة مجنونة من 7 أهداف 3:48 دقيقة تعليق النشاط الرياضي في الكويت بسبب كورونا 0:33 دقيقة سفيتولينا تودّع بطولة قطر من الدور الثاني