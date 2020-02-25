مارتينيز: "العالم يتطلع لمشاهدة كأس العالم FIFA قطر 2022™" February 25, 2020 11:16 0:57 دقيقة قال الإسباني روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا إن العالم يتطلع لمشاهدة كأس العالم FIFA قطر 2022™، خاصة في ظل إقامتها في منتصف الموسم ما يعني أن اللاعبين سيكونون في أفضل مستوياتهم. مقابلات -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة برشلونة ونابولي - التغطية الخاصة 0:30 دقيقة مباراة بايرن وتشيلسي - التغطية الخاصة 1:29 دقيقة جولة داخل أروقة متحف برشلونة 3:03 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 27 3:28 دقيقة الدوري الألماني: أفضل 5 أهداف - الجولة 23 0:43 دقيقة إرجاء مباراة القادسية وظفار بسبب فيروس كورونا 1:26 دقيقة الذوادي: "الاستعدادات تسير وفق الخطة المرسومة" 0:57 دقيقة مارتينيز: "العالم يتطلّع لمشاهدة مونديال قطر 2022" 2:22 دقيقة حديقة ملعب البيت..."فضاء متكامل" 2:20 دقيقة حديقة ملعب الجنوب فضاء مفتوح بجوار ملعب مونديالي