لقطات تبرز آخر تطورات الأعمال في ملاعب كأس العالم قطر 2022 November 21, 2019 11:45 2:05 دقيقة نشرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث فيديو يبرز آخر ما وصلت إليه أعمال بناء الملاعب التي ستستضيف العرس العالمي "كأس العالم قطر 2022". تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 1:39 دقيقة طرفا نهائي "كأس ليبرتادوريس" يصلان إلى بيرو 2:05 دقيقة لقطات تبرز تقدّم أعمال البناء في ملاعب مونديال قطر 2:56 دقيقة "غول كليك" سلسلة توثق ثقافة كرة القدم في قطر 5:00 دقيقة الدوحة تحتضن السوبر الإفريقي بين الترجي والزمالك 1:00 دقيقة ميسي "مُهندس" صفقة انتقال لوتارو إلى برشلونة؟ 2:55 دقيقة كليبيرز يُسقط بوسطن بعد التمديد 0:46 دقيقة مورينو يقر بمرارة رحيله عن المنتخب الإسباني 0:22 دقيقة رونار يعلن قائمة السعودية لخليجي 24 11:16 دقيقة موجز الأخبار 0:40 دقيقة كومان يعلن قائمة عمان لخليجي 24