جاء هذا الرد من الرئيس الشرفي، بعد الأنباء التي أشارت إلى أن الاتحاد الروسي قد تسلم بلاغا من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، بمنع المنتخب الروسي من المشاركة في مونديال قطر واعتبر كولوسكوف أن قرار حرمان أي دولة من المشاركة في كأس العالم، هو من اختصاص الاتحاد الدولي لكرة القدم فقط.

