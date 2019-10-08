كريسبو يشيد بمنشآت قطر من قبل beIN SPORTS October 8, 2019 18:55 0:49 دقيقة أكد النجم الأرجنتيني المعتزل إيرنان كريسبو في تصريح حصري لـbeIN SPORTS ، إن قطر تملك منشآت رياضية مميزة، متوقعاً نجاح البلد العربي في استضافة كأس العالم 2022. مقابلات كأس العالم قطر FIFA 2022 - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 0:43 دقيقة سولاري: "قطر تملك المقومات لتنظيم كأس عالم ناجحة" 0:49 دقيقة كريسبو يشيد بمنشآت قطر 2:39 دقيقة غريزمان يبحث عن تحقيق الإجماع لدى اللاعبين 13:18 دقيقة تقرير خاص مع المغامر القطري فهد عبد الرحمن بادار 1:59 دقيقة الزمالك ينتظر قرار الـ"كاف" بشأن مباراة جينيراسيون 0:34 دقيقة تقارير تتحدث عن رغبة بايل في الرحيل عن ريال مدريد 0:39 دقيقة جنوب إفريقيا تبلغ ربع النهائي بفوزها على كندا 2:27 دقيقة الدوحة تستضيف النسخة الخامسة من "مؤتمر أسباير" 0:47 دقيقة أنباء عن اقتراب ميلان من إقالة مدربه جامباولو 2:38 دقيقة تغريدة هونغ كونغ: رابطة الدوري الأميركي لن تعتذر