كأس العالم 2022 ... مسيرة التشييد مستمرة December 2, 2019 13:56 1:53 دقيقة -آخر الفيديوهات 3:31 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 15 2:30 دقيقة الجماهير تستخدم مترو الدوحة للوصول إلى ستاد خليفة 4:16 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 15 3:01 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 14 1:26 دقيقة أكرم عفيف يشعل وسائل التواصل الاجتماعي في قطر 3:59 دقيقة الجماهير الكويتية متفائلة قبل لقاء البحرين 1:53 دقيقة كأس العالم 2022 ... مسيرة التشييد مستمرة 0:28 دقيقة القطري أكرم عفيف أفضل لاعب في آسيا 2019 0:30 دقيقة الكويت والبحرين: التغطية الخاصة 2:51 دقيقة مونديال قطر 2022: تسع سنوات من العمل الدؤوب