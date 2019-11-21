"غول كليك" سلسلة توثق ثقافة كرة القدم في قطر November 21, 2019 11:35 2:56 دقيقة قبل ثلاثة أعوام بالضبط على بداية كأس العالم 2022 في قطر، قامت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية بالتعاون مع مؤسسة مشروع "غول كليك" بإنتاج سلسلة تحكي قصصاً عن ثقافة كرة القدم في قطر. القصص تحكى بأعين وكلمات أشخاص يعيشون في قطر. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 1:39 دقيقة طرفا نهائي "كأس ليبرتادوريس" يصلان إلى بيرو 2:05 دقيقة لقطات تبرز تقدّم أعمال البناء في ملاعب مونديال قطر 2:56 دقيقة "غول كليك" سلسلة توثق ثقافة كرة القدم في قطر 5:00 دقيقة الدوحة تحتضن السوبر الإفريقي بين الترجي والزمالك 1:00 دقيقة ميسي "مُهندس" صفقة انتقال لوتارو إلى برشلونة؟ 2:55 دقيقة كليبيرز يُسقط بوسطن بعد التمديد 0:46 دقيقة مورينو يقر بمرارة رحيله عن المنتخب الإسباني 0:22 دقيقة رونار يعلن قائمة السعودية لخليجي 24 11:16 دقيقة موجز الأخبار 0:40 دقيقة كومان يعلن قائمة عمان لخليجي 24