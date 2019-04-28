وذكر موقع اللجنة العليا للمشاريع والإرث الجهة المنظمة لكأس العالم 2022، أنه سيسبق انطلاق المباراة مراسم تدشين الاستاد الذي يتسع لـ 40 ألف مشجّع، ويعد ثاني الاستادات جاهزية لاستضافة مباريات مونديال قطر 2022 بعد استاد خليفة الدولي الذي خضع لعملية تطوير شاملة، وافتتح في 2017 خلال نهائي كأس الأمير الذي جمع بين فريقي السد والريان.

وسينضم الوكرة الذي صممته المعمارية العراقية البريطانية الراحلة زها حديد، واستاد خليفة الى استاد البيت في مدينة الخور، والريان، والمدينة التعليمية، والثمامة، ورأس أبو عبود، إضافة إلى استاد لوسيل الذي يتم بناؤه حالياً لاستضافة مباراتي الافتتاح والنهائي.

وخلال مؤتمر صحافي عقد الأحد في الدوحة، قال مدير مشروع استاد الوكرة المهندس ثاني الزراع إن "افتتاح ملعب الوكرة إنجاز مهم في رحلة قطر نحو استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022".

أضاف "الاستاد الجديد بتصميمه المبتكر المحاكي للمستقبل سيمثل معلماً بارزاً خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم الأولى في الوطن العربي. ونأمل أن يشاركنا آلاف المشجعين في قطر في إنجاح هذا الحدث التاريخي لنحتفل معاً بما حققناه من إنجازات في طريقنا نحو استضافة الحدث الرياضي الأضخم في العالم".

وقامت حديد بتصميم يوحي من القوارب التقليدية التي استخدمها أهل قطر في الإبحار بحثاً عن اللؤلؤ، كما يتزين سقف الملعب باللون الأبيض المستلهم من أشرعة القوارب التقليدية، ويتضمن تقنية التبريد والسقف القابل للطي. ومن المقرر أن يستضيف الملعب مباريات حتى الدور ربع النهائي.

وعقب إسدال الستار على منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، سيكون الاستاد مقراً لنادي الوكرة الرياضي. وبفضل مقاعده القابلة للفك، سيخفض عدد المقاعد إلى 20 ألف مقعد عقب انتهاء منافسات البطولة، وسيتم التبرّع بمقاعد المدرجات العلوية من الاستاد لتطوير البنى التحتية الرياضية في دول مختلفة حول العالم.