دوساييه يتوقّع نجاح مونديال 2022 في قطر January 22, 2020 16:07 1:17 دقيقة توقع نجم المنتخب الفرنسي السابق مارسيل دوساييه بطل كأس العالم عام 1998 أن يكون مونديال قطر 2022 أفضل نسخة في تاريخ العرس الكروي العالمي. وشدد دوساييه على الحاجة إلى العمل القاعدي لضمان منافسة المنتخبات الإفريقية على لقب المونديال. مقابلات -آخر الفيديوهات 0:37 دقيقة ناصر العمران: أهم شيء تأهلنا للنهائي 0:26 دقيقة طوكيو تفتح ذراعيها لكوريا الجنوبية 1:16 دقيقة بن سبعيني: "هدفنا التأهل إلى مونديال قطر 2022" 2:02 دقيقة منتخب مصر يتطلع لتجهيز بديل في حالة غياب محمد صلاح 1:17 دقيقة دوساييه يتوقّع نجاح مونديال 2022 في قطر 0:27 دقيقة أنباء عن تنحّي رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال ! 0:28 دقيقة تكليف باباندريا برئاسة الاتحاد الدولي لرفع الأثقال 0:30 دقيقة وليد الركراكي إلى الدحيل القطري 0:33 دقيقة أودريوثولا رسمياً إلى بايرن ميونيخ 1:05 دقيقة السعودية تبلغ النهائي وتتأهل للأولمبياد