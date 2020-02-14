الذوادي ،استعرض خلال مشاركته في سلسلة محاضرات المدينة التعليمية بمكتبة قطر الوطنية،الاستعدادات المتواصلة لاستضافة الحدث الرياضي الأكثرِ ترقبا في العالم، مشددا على مواصلة العمل عن كثب مع كل الشركاء لضمانِ تلبية خطط التنمية في دولة قطر لمتطلبات استضافة المونديال. وأضاف الذوداي أن كل ما ينفق من أموال في جهود التحضير للبطولة سينعكس على مسيرة التنمية في البلاد بعد عام ألفين واثنين وعشرين.

وحول دورِ الرياضة في دعم الاقتصاد ،أشار الذوادي إلى أن قطر تتطلع لتطويرِ سبل إسهام الرياضة في صافي الناتج المحلي للدولة ، وتسعى لخلق الفرص للأفراد في كافة أنحاء المنطقة وفيما يخص التقدم على صعيدِ مشاريع المونديال،أكد الذوادي أن العام الجاري سيشهد تدشين ثلاثة ملاعب هي ملعب الريان وملعب البيت وملعب المدينة التعليمية لتنضم إلى ملعبي خليفة الدولي وملعب الجنوب الجاهزين للعرس الكروي العالمي.