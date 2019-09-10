وعجز الهجوم القطري الذي كان أكرم وفادة ضيفه الأفغاني بنصف دزينة من الأهداف في الجولة الأولى الخميس الماضي، عن هزّ شباك ضيفه الهندي الذي كان خسر المباراة الأولى أمام ضيفه العماني 1-2.

وانفردت قطر بالصدارة برصيد أربع نقاط بفارق نقطة أمام شريكتها السابقة عمان التي كانت في راحة في هذه الجولة، وبفارق نقطة واحدة أيضا أمام أفغانستان التي تغلبت على بنغلادش بهدف وحيد سجله فرشاد نور في الدقيقة 27.

في المقابل، حصلت الهند على نقطتها الأولى في التصفيات وتخلصت من المركز الأخير الذي باتت تحتله بنغلادش وحدها بدون رصيد.

وخاض المنتخب القطري المباراة بدون نجمه أكرم عفيف.

وسيطرت قطر على مجريات اللعب وحصلت على العديد من الفرص السهلة لم تستغلها كما ينبغي لتهدر انتصاراً ثميناً كان في المتناول وتفقد أول نقطتين في التصفيات أمام جماهيرها.

ولعب حارس مرمى الهند جوربيريت سنج الدور الأبرز في النتيجة بعد ان تألق في الشوط الأول وتصدى لكل المحاولات والفرص القطرية وأنقذ مرماه من أهداف محققة كان أبرزها تسديدة حسن الهيدوس حولها ركنية (20)، وتسديدة عبد الكريم حسن (45)، وبعدها مباشرة انفراد معز علي.

ودفع سانشيز بإسماعيل محمد (61) وأحمد علاء (71) أملاً في تحقيق الانتصار، لكن تألق الحارس الهندي حال دون ذلك.



