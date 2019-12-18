بيكهام - مونديال قطر 2022 سيكون استثنائياً وخالداً December 18, 2019 19:17 5:05 دقيقة قال أسطورة كرة القدم الإنكليزية ديفيد بيكهام إن ما يحصل من استعدادات مذهلة يشير إلى أن قطر ستنظم كأس عالم خالدة واستثنائية عام 2022. -آخر الفيديوهات 3:36 دقيقة بطولة إيطاليا: يوفنتوس يهزم سمبدوريا ويتصدر مؤقتا 1:14 دقيقة موري: مونتيري قدم مباراة كبيرة أمام ليفربول 0:32 دقيقة كلاسيكو برشلونة وريال مدريد ينتهي بلا أهداف 0:28 دقيقة هدف استثنائي من رونالدو في مرمى سامبدوريا 5:05 دقيقة بيكهام - مونديال قطر 2022 سيكون استثنائياً وخالداً 0:42 دقيقة ماذا قال فينغر بشأن آرسنال وأرتيتا ؟ 2:27 دقيقة محمد صلاح في تقرير شامل 3:58 دقيقة ليفربول يهزم مونتيري ويبلغ النهائي 0:42 دقيقة أرتيتا على أعتاب تدريب آرسنال 1:37 دقيقة كونميبول: الكشف عن روزنامة تصفيات مونديال 2022