بوتشيتينو في تصريح حصري لـ beIN SPORTS من قبل beIN SPORTS December 22, 2019 12:31 0:57 دقيقة أكد المدرب السابق لنادي توتنهام، الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو في تصريح حصري لـ beIN SPORTS، أن مونديال قطر 2022 سيكون استثنائياً. مقابلات ماوريسيو بوتشيتينو كأس العالم قطر FIFA 2022 - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 1:33 دقيقة افتتاح الملعب الأولمبي الجديد بمشاركة يوسين بولت 1:36 دقيقة كيفن دورانت يزور مشردي نيويورك ويمنحهم هدايا 0:57 دقيقة بوتشيتينو في تصريح حصري لـ beIN SPORTS 0:40 دقيقة أنصار فلامينغو يشعرون بالفخر 2:11 دقيقة كيف كان نهائي "الموندياليتو" في منطقة المشجعين 1:55 دقيقة ملعب البيت يستقبل نجوم كرة القدم السابقين 2:49 دقيقة مباراة الرجاء والوداد – التغطية الخاصة 0:30 دقيقة مباراة توتنهام وتشيلسي – التغطية الخاصة 1:56 دقيقة أنتيتوكونمبو يقود ميلووكي باكس لفوز جديد 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية