الجماهير القطرية ترُد الجميل للعُمانيين من قبل beIN SPORTS October 20, 2019 22:23 2:00 دقيقة بعد أحداث كأس آسيا في الإمارات، ردت الجماهير القطرية الجميل للعُمانيين في المباراة التي جمعت المنتخبين في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 وكأس آسيا 2023. تقارير إخبارية المنتخب العماني المنتخب القطري تصفيات كأس آسيا كأس العالم قطر FIFA 2022 - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 3:43 دقيقة مرسيليا يعود لسكة الانتصارات من بوابة ستراسبورغ 4:03 دقيقة إشبيلية يحقق الفوز الخامس 2:00 دقيقة الجماهير القطرية ترُد الجميل للعُمانيين 0:26 دقيقة الدحيل يفوز على أم صلال ويحافظ على الصدارة 0:27 دقيقة الغرافة يتغلب على العربي بهدف دون مقابل 0:51 دقيقة كلوب ينتقد حكم مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد 1:45 دقيقة سولسكاير يتحسر على ضياع الفوز أمام ليفربول 4:40 دقيقة الدوري الإيطالي: تعادل مخيب لروما 3:55 دقيقة تعادل مخيّب يحسم مواجهة يونايتد وليفربول 4:20 دقيقة إنتر يفك عقدة ساسوولو ويواصل "خنق" يوفنتوس