إنفانتينو: كأس العالم في قطر 2022 ستكون الأفضل في التاريخ من قبل beIN SPORTS October 14, 2019 14:00 0:27 دقيقة أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أن نسخة كأس العالم المقبلة في قطر 2022 ستكون الأفضل في التاريخ. مقابلات جياني إنفانتينو كأس العالم قطر FIFA 2022 - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 4:01 دقيقة كرواتيا تتعادل مع ويلز وتؤجل تأهلها إلى النهائيات 3:27 دقيقة ألمانيا تواصل ملاحقة هولندا والهروب من أيرلندا 4:15 دقيقة ملخص مباراة اسكتلندا وسان مارينو 0:37 دقيقة البلجيكي والايس يحرز لقب سباق باريس 0:29 دقيقة الإسبانية ساندرا سانشيز تحرز ذهبية الكاتا 0:33 دقيقة الإسباني كوينتيرو يحرز ذهبية الكاتا لفردي الرجال 0:38 دقيقة تونغا تنهي مشاركتها بانتصار معنوي 1:57 دقيقة من قبرص روسيا تعلن انضمامها إلى كبار يورو 2020 0:36 دقيقة الأردن يخسر أمام روسيا 7 - 16 في كرة السلة للسيدات 0:28 دقيقة إصابة ألكسيس سانشيس خلال المواجهة ضد كولومبيا