تم إطلاق الشعار الرسمي لبطولة كأس العالم قطر FIFA 2022 مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 20:22 بتوقيت العاصمة القطرية الدوحة عبر حملة رقمية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، واكبها عرض الشعار على واجهات معالم بارزة في قطر ودول عربية إلى جانب عرضه على شاشات عملاقة في عدد من العواصم والمدن العالمية بشكل متزامن.

في قطر، أطلق الشعار في العاصمة الدوحة من خلال أبرز معالمها في كتارا وسوق واقف وفندق شيراتون وبرج الشعلة، وموقع قلعة الزبارة الأثري.

أما خارج قطر، فعرض الشعار في الكويت على واجهة أبراج الكويت، وفي العاصمة العمانية مسقط من خلال دار الأوبرا، وفي العاصمة اللبنانية بيروت عبر صخرة الروشة الشهيرة، وفي العاصمة الأردنية عمّان على واجهة فندق الرويال، وفي الجزائر من خلال دار الأوبرا، وفي تونس بمدينة الحمامات الساحلية الشهيرة، وفي العاصمة المغربية الرباط من كورنيش الرباط وفي العراق في ساحة التحرير وعلى واجهة برج بغداد.

وعُرض الشعار الرسمي لبطولة كأس العالم قطر 2022 بشكل متزامن أيضاً على شاشات عملاقة في مدن عالمية في الولايات المتحدة الأميركية والأرجنتين والبرازیل وتشیلي والمكسیك.

وفي أوروبا ظهر الشعار في عدة مدن وعواصم بإنكلترا وفرنسا وألمانیا وإیطالیا وإسبانیا وروسیا، كما أطلق الشعار أيضاً على شاشات في الهند وكوریا الجنوبیة وجنوب أفریقیا وتركيا.

وتستضيف قطر بطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخها، وتاريخ منطقة الشرق الأوسط، والدول العربية، وذلك بدءاً من 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 وحتى 18 كانون الأول/ديسمبر من ذات العام بمشاركة 32 منتخباً.