مونديال 2022: تدشين ملعبي البيت والريان قبل نهاية 2019

وأكدت اللجنة في بيان لها على موقعها الرسمي الخميس "تم اجتياز 200 مليون ساعة عمل منذ بدء العمل في مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022"، مضيفة "بتحقيق هذا الإنجاز، تكون اللجنة العليا قد أنهت قرابة 75% من خطة تجهيز منشآت البطولة".

ورأت اللجنة أنه "قد حفلت الأعوام القليلة الماضية بعدد من النجاحات والمحطات البارزة في الطريق نحو استضافة المونديال في قطر أهمها تطوير استاد خليفة الدولي وإعادة افتتاحه، وتدشين استاد الجنوب في مدينة الوكرة، وبناء ثلاثة مجمعات تضم ملاعب تدريب متكاملة ليصل مجموع الملاعب التدريبية الجاهزة استعداداً لاستقبال المنتخبات المشاركة في البطولة إلى 40 ملعبا".

وأفادت "عقدنا العزم على تدشين استادي الريان والبيت في مدينة الخور خلال النصف الثاني من العام الجاري".

وقال المهندس ياسر الجمال، رئيس مكتب عمليات البطولة ونائب رئيس المكتب الفني في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، "لطالما أكدنا بأن بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 تهدف إلى ترك إرث بشري، واقتصادي، واجتماعي مستدام يكون نموذجاً تحتذي به الدول المستضيفة للنسخ المقبلة من المونديال الكروي وغيرها من البطولات والمنافسات الرياضية المحلية والإقليمية والدولية".

