مواهب البوندسليغا تركز اهتمامها على المشاركة في مونديال قطر 2022

مازن الريس - فرانكفورت



ويتطلع العديد من النجوم الصاعدين إلى المشاركة في كأس العالم 2022 المقررة في قطر، والتي وعدت بتنظيم مونديالٍ لم يشهده التاريخ من قبل.

وبالتزامن مع كشف قطر لملاعبها المونديالية واستعداداتها اللوجستية لأول كأس عالم يقام في الملاعب العربية، ينصب تركيز بعض الأسماء اللامعة ، سواء من الشبان أو من نجوم الصف الثاني في منتخباتهم، ينصب على ضرورة المشاركة في المسابقة التي تقام مرة كل أربع سنوات

غابرييل سيقاتل

وفي لقاء مع الشاب بيير غابرييل (21 عاماً) لاعب ماينتس الألماني والذي مثّل منتخب فرنسا للفئات العمرية يقول: "طموحي البعيد المشاركة في مونديال قطر 2022، أحاول التطور، ولدي رغبة كبيرة في منافسة المواهب الفرنسية على إيجاد مكان في قائمة المنتخب الأول حامل اللقب".

غنابري وكثرة النجوم

ولا يختلف الأمر كثيراً في الحديث عن لاعب يعقد عليه بايرن ميونيخ الكثير من الآمال، إذ أفاد غنابري الذي سبق له تمثيل الفريق الأول :"أنت تعلم، ألمانيا تملك الكثير من اللاعبين الجيدين، أنت بحاجة لتقدم أداءً جيداً كي تجد لنفسك مكاناً في الفريق الوطني، انتقالي إلى بايرن جاء بهدف تطوير مستواي ومحاولة التواجد في مونديال قطر 2022".

وفيما يتعلق بالصورة التي يملكها عن استعدادات قطر للمونديال: "أعتقد أنهم يعملون بشكل جيد ولديهم رغبة كبيرة في تنظيم بطولة استثنائية، الأجواء العامة هناك ستساعد على أن يكون كأس العالم مميزاً".

غونزالو يريد فرصة

أما البرتغالي غونزالو (25 عاماً) المتألق مع آينتراخت فرانكفورت مؤخراً: "أفكر في تطوير نفسي الموسم الحالي، سأكون سعيداً جداً إذا تمّ اختياري لتمثيل البرتغال في مونديال قطر، لقد زرت هذا البلد في السابق واستمتعت بوقتي كثيراً".

ولم يعد خفياً على أحد أنّ الاهتمام بمونديال قطر بدا يتزايد مع مرور الوقت، وقد تكون كأس العالم القادمة فرصة مثالية لاكتشاف نجوم جدد لتعويض أساطير العقد الماضي.

