كرويف مدرباً للإكوادور



وقال لاعب برشلونة الإسباني السابق خلال تقديمه الرسمي في كيتو "من دواعي سروري أن أكون متواجداً هنا، شعور الحماس الذي انتابني لدى وصولي إلى هنا (الأحد) كان رائعاً"، مشيراً إلى أنّ "التأقلم كان سريعاً، نحن جاهزون للتحدي الذي نواجهه".

وواصل ابن الـ45 عاماً: "تنتظرنا مباريات صعبة، لكن هذا هو جمال العمل الذي نقوم به".

وسيحل الهولندي الذي بدأ مشواره الاحترافي كلاعب مع برشلونة قبل التنقل بين مانشستر يونايتد الإنكليزي وسلتا فيغو وألافيس وإسبانيول (إسبانيا) ثم ميتالورغ دانييتسك الأوكراني وأخيراً فاليتا المالطي، في تدريب الإكوادور خلفاً للكولومبي هرنان داريو غوميز الذي أقيل من منصبه بعد الخروج من الدور الأول لبطولة كوبا أميركا في حزيران/يونيو الماضي.

وتبدأ الإكوادور مشوارها في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 في 26 أذار/مارس المقبل في ضيافة الأرجنتين.