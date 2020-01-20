زاهر الحلو

تعرفوا على موعد مشاهدة البث المباشر لقرعة الدور الثاني لتصفيات أفريقيا المؤهلة للجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢.

مشاهدة البث المباشر للقرعة سيكون متاحا هنا وعبر وسائل مختلفة تجدون المعلومات عنها في هذا المقال.

نظام قرعة التصفيات الافريقية

تُسحب مساء يوم الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة قرعة الدور الثاني لتصفيات القارة الأفريقية لنهائيات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢ .

وسيشارك في هذه المرحلة 40 منتخبا قسمت إلى أربعة مستويات وستتوزع على 10 مجموعات من أربعة فرق في كل منها.

والمنتخبات الـ40 هي الـ26 الأعلى تصنيفا في أفريقيا و14 صعدت عبر التصفيات من الدور الأول الذي شارك فيه 28 منتخبا.

وتم توزيع المستويات بناء على آخر تصنيف للاتحاد الدولي الصادر في ديسمبر 2019.

المستوى الاول

السنغال، تونس، نيجيريا، الجزائر، المغرب، غانا، مصر، الكاميرون، مالي، الكونغو الديمقراطية .

المستوى الثاني

بوركينا فاسو، كوت ديفوار، جنوب أفريقيا، غينيا، أوغندا، الرأس الأخضر (كاب فيردي)، الجابون، بنين، زامبيا، الكونغو.

المستوى الثالث

مدغشقر، موريتانيا، ليبيا، موزمبيق، كينيا، أفريقيا الوسطى، زيمبابوي، النيجر، ناميبيا، غينيا بيساو.

المستوى الرابع

مالاوي، أنجولا، توجو، السودان، رواندا، تنزانيا، غينيا الاستوائية، إثيوبيا، ليبيريا، جيبوتي.

ويصعد بنهاية الجولة الثانية من التصفيات متصدرو المجموعات إلى الدور الثالث التأهيلي الحاسم الذي سيتم خلاله تقسيم المنتخبات إلى مستويين، يسفر عنهما خمس مواجهات مباشرة، تجري بنظام الذهاب والإياب على أن يتأهل المنتخب المتفوق بمجموع اللقاءين إلى نهائيات المونديال، أي بمجموع 5 منتخبات في النهائيات.

ويطابق نظام التصفيات في كأس العالم 2022، نظيره في نسخة 2014 التي أقيمت في البرازيل.

وستكون النسخة المونديالية القادمة الأخيرة التي تشهد مشاركة 5 منتخبات حيث سيرفع العدد إلى 9 بعد ذلك بدءا من 2026.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة

• الجولة الأولى 5-13 أكتوبر 2020

• الجولة الثانية 9-17 نوفمبر 2020

• الجولتان الثالثة والرابعة 22-30 مارس 2021

• الجولة الخامسة 30 أغسطس – 7 سبتمبر 2021

• الجولة السادسة 4-12 أكتوبر 2021

ويتقاسم المنتخبان المغربي والتونسي الرقم القياسي كأكثر المنتخبات العربية الأفريقية مشاركة في نهائيات كؤوس العالم، 5 مشاركات لكل منهما.

وشارك في المونديال الفائت منتخبات تونس ومصر والمغرب ونيجيريا والسنغال.

موعد مشاهدة البث المباشر لقرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢

مشاهدة قرعة الدور الثاني لتصفيات افريقيا المونديالية المؤهلة إلى الدور الثالث ستتم بنقل حي عبر beIN SPORTS الإخبارية المتوفرة مجانا عبر يوتيوب أو خدمة CONNECT او البث التلفزيوني العادي غير المشفر.

موعد القرعة سيكون في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكّة المكرمة على أن يسبق القرعة بساعة استوديو تحليلي خاص يشرح كافة جوانب الحدث المرتقب مع رسائل ميدانية.