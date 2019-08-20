فيفا يعلن موعد الكشف عن شعار مونديال قطر 2022

وأوضح فيفا في موقعه الرسمي على الإنترنت أنّ الكشف عن الشعار الرسمي لمونديال قطر 2022 سيكون في الثالث من أيلول/سبتمبر 2019.

وتستضيف قطر بطولة العالم لأول مرة في تاريخها، وتاريخ منطقة الشرق الأوسط، والدول العربية، وذلك بدءاً من 21 نوفمبر 2022 وحتى 18 ديسمبر من ذات العام.

وتستعد دولة قطر بشكل ملفت لاستضافة حدث كأس العالم 2022، إذ تشهد الدولة نهضة ملفتة على جميع الأصعدة في السنوات الأخيرة، كما تمّ الإعلان عن بدء فتح خط "الميترو" منذ أشهر.

ويشهد كأس العالم اهتماماً كبيراً من أعلى المستويات في دولة قطر وقد تمّ افتتاح ملعب الجنوب هذ العام لاستضافة مباريات المونديال لينضم إلى ملعب خليفة الدولي الدولي الذي افتتح في 2017 بعدما تمّت إعادة تحديثه.

وستستضيف دولة قطر بطولة العالم للأندية أواخر هذا العام والتي يشارك بها كبار أندية العالم وعلى رأسهم ليفربول الإنكليزي بطل دوري أبطال أوروبا.