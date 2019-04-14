إيتو سفيراً عالمياً للجنة العليا للمشاريع والإرث

وسينضم إيتو أحد أبرز نجوم برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي إلى اللجنة العليا للمشاريع والإرث ليلحق بالعديد من الأساطير التي ضمتهم اللجنة في وقت سابق.

وجاء في تغريدة road to 2022: "يسعدنا الإعلان عن انضمام النجم الكاميروني صامويل إيتو إلى عائلة @roadto2022 كسفير عالمي للجنة العليا للمشاريع والإرث، نرحب بالفائز بلقب أفضل لاعب في أفريقيا ٤ مرات معنا".

يسعدنا الإعلان عن انضمام النجم الكاميروني صامويل إيتو إلى عائلة @roadto2022 كسفير عالمي للجنة العليا للمشاريع والإرث. نرحب بالفائز بلقب أفضل لاعب في أفريقيا ٤ مرات معنا pic.twitter.com/BiqHa1QB8P — Road to 2022 (@roadto2022) April 14, 2019

وجاء في الموقع الإلكتروني عبر الإنترنت: "أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن تعيين نجم كرة القدم الأفريقية صامويل إيتو سفيراً عالمياً لها، وذلك عقب اتفاقية وقعها الأمين العام سعادة السيد حسن عبد الله الذوادي. وعلى ضوء ذلك، سيشارك إيتو في تحقيق أهداف اللجنة العليا خاصة فيما يتعلق بالإسهام في إحداث تغييرات إيجابية في حياة عمال مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، ومشاريع الإرث التي تسعى البطولة إلى تركها لأعوام بعد إسدال الستار عليها".

وسينضم إيتو إلى سفيري اللجنة العليا اللاعب الإسباني تشافي هيرنانديز والإعلامي القطري محمد سعدون الكواري، لمشاركة اللجنة العليا رحلتها نحو استضافة مونديال 2022.

وقال حسن عبد الله الذوادي، الأمين العام للجنة العليا: "نتشرف بانضمام صامويل إيتو إلى رحلتنا نحو استضافة الحدث الكروي الأضخم عام 2022، خاصة وأنه يعتبر أسطورة كروية وأحد أنجح لاعبي كرة القدم في التاريخ. وعلاوة على إنجازات إيتو ومحطاته المهنية البارزة، يتميز النجم الكاميروني بالتزامه تجاه استثمار شعبيته الواسعة في المجتمع لإحداث تغييرات إيجابية مؤثرة في حياة الأفراد".

من جهته صرّح إيتو في موقع اللجنة العليا للمشاريع والإرث على الإنترنت أيضاً: "يشرفني بأن أكون السفير العالمي الجديد للجنة العليا، وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق كل ما هو متوقع مني. لا يخفى على أحد حقيقة أن بطولة كأس العالم لكرة القدم تعتبر كبرى الفعاليات الرياضية في العالم، لذلك لا شيء يضاهي شعور المشاركة في هذا الحدث الاستثنائي".