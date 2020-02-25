إنفانتينو: قطر تمضي لتبهر العالم

وأصدر الفيفا واللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية الخاصة بالبطولة التي تستضيفها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمرة الأولى، بياناً عرضا فيه مراحل التحضير للمونديال المقرر بين 21 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر.

وأبرز الطرفان التحضيرات التي أنجزتها قطر حتى الآن، لاسيما الجاهزية الكاملة لملعبي خليفة الدولي وستاد الجنوب في مدينة الوكرة، والانجاز المقرر هذا العام لثلاثة ملاعب أخرى (المدينة التعليمية، البيت، والريان)، على أن تنجز الملاعب الثلاثة الأخيرة (لوسيل المضيف للمباراتين الافتتاحية والنهائية، راس أبو عبود، والثمامة) بحلول نهاية 2021.

وقال إنفانتينو بحسب البيان الذي وزعه الفيفا "مع تبقي 1000 يوم على موعد الانطلاق، توجد قطر الآن في موقف لم يبلغه أي بلد مضيف آخر في السابق. إن قطر تريد أن تُبهر العالم وهي في طريقها لتحقيق ذلك".

من جهته، قال الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث حسن الذوادي "أمضينا عشر سنوات من العمل الجاد استعداداً لاستضافة البطولة بحماس وترقّب، مع إصرارنا على أن تستضيف قطر النسخة الأفضل على الإطلاق في تاريخ المونديال".

وتابع "عقدنا العزم على أن يمثل المونديال الأول في الشرق الأوسط والعالم العربي علامة مميزة في تاريخ استضافة البطولات الكروية الكبرى".

وشرعت قطر من أجل استضافة الحدث الكروي الأكبر عالمياً والذي يقام كل أربعة أعوام، في ورشة ضخمة على صعيد البنى التحتية والملاعب، كان من أبرز خطواتها انجاز شبكة لمترو الأنفاق وبدء تشغيلها.

تغطية خاصة على قنوات beIN SPORTS قبل 1000 يوم من انطلاق مونديال قطر