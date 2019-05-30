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- نهاية الشوط الأول بتعادل سلبي لا يعكس الواقع حيث كان المنتخب القطري قريباً من التسجيل في أكثر من مناسبة.

(37) - المتألق عبد الله المريسي يقود هجمة مرتدة سريعة للعنابي ثم مرّر الكرة على طبق من ذهب لهاشم علي الذي سدّد نحو المرمى لكنه اصطدم ببراعة الحارس أوتشوا قبل أن تعود الكرة لعبد الرزاق يوسف الذي لم يوفق وجانبت محاولته المرمى.

- قام أشبال المنتخب القطري بكل شيء للتسجيل لكن غياب التركيز أحياناً وسوء التعامل مع الأوضاع الهجومية أحياناً أخرى منعهم من التسجيل.

- الأفضلية الهجومية تميل للمنتخب القطري الأكثر إصراراً على التسجيل والفوز.

- يوسف عبد الرزاق يقطع الكرة ويرتد سريعاً ثم يمررً لعبد المريسي الذي كان متجهاً للانفراد بالحارس أوتشوا لكن الأخير سبقه للكرة وأبعد الخطر.

- بداية هادئة للمباراة، الاستحواذ كان لمصلحة المنتخب الأميركي لكن المنتخب القطري كان ثابتاً في مناطقه معتمداً على المرتدات.

في منافسات كأس العالم للشباب تحت عشرين عاماً التي تحتضنها بولندا، و بعد خسارته أمام كل من نيجيريا و أوكرانيا، يختتم المنتخب القطري مبارياته في المجموعة الرابعة بملاقاة المنتخب الأمريكي.

تشكيلة المنتخب القطري

قائمة مباراة منتخبنا الوطني تحت ٢٠ سنة لمباراة منتخبنا ومنتخب الولايات المتحدة الامريكية في #كأس_العالم_للشباب #U20WC pic.twitter.com/2rhuin5rjw — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) May 30, 2019

مباراة قطر وأمريكا مباشر اليوم على قناة beIN SPORTS HD7 وعلى القناة المفتوحة beIN SPORTS HD.

كما يمكنكم مشاهدة مباراة قطر وأمريكا ضمن مونديال الشباب على الانترنت عبر beIN CONNECT.

المنتخب القطري يتشبث بآخر آماله لتحقيق المنشود والتأهل إلى الدور ثمن النهائي ضمن أفضل 4 من أصحاب المركز الثالث.

ويحتل المنتخب القطري المركز الأخير في المجموعة الرابعة برصيد خال من النقاط، بفارق 3 نقاط عن منافسه الأميركي الثالث بفارق الأهداف خلف نيجيريا الثانية، فيما يتصدّر المنتخب الأوكراني ترتيب المجموعة بـ 6 نقاط وضمن تأهله إلى الدور القادم.