ووقع على رباعية منتخب "النسور الخضر " ماكسويل افيوم (12) وهنري أوفيا (24) وديلي باشيرو (68) وآليو سلاودين (74).

وسيكون المنتخب القطري مطالبا بالتدارك في مباراته المقبلة يوم الاثنين 27 مايو أمام منتخب اوكرانيا.

ويحتل المنتخب النيجيري صدارة المجموعة حاليا في انتظار مواجهة الولايات المتحدة الأميركية وأوكرانيا التي تلعب لاحقا.

تفاصيل اللقاء

نهاية المباراة بفوز عريض لمنتخب نيجيريا

دق 74- قطر 0-4 نيجيريا | آليو سلاودين يسدد بقوة ويغالط الحارس شهاب ممدوح رافعا غلة نيجيريا إلى أربعة اهداف.

د 68- قطر 0-3 نيجيريا | اللاعب ديلي باشيرو يحقق الهدف الثالث بعد انفراده بالحارس ووضع الكرة بسهولة داخل الشباك القطرية.

د50 - أوفيا يهدر انفرادة لنيجيريا تصدى لها الحارس شهاب ممدوح بتميز واضعاً الكرة في ركنية لم تثمر.

د46- انطلاق الشوط الثاني

د45+1 - انتهاء الشوط الاول من المباراة بتقدم نيجيريا بثنائية نظيفة بعد 45 دقيقة شهدت سيطرة خضراء في المقابل أهدرت قطر فرصة تقليص الفارق مرتين أمام فريق متمكن بدنيا وفنياً.

د36- يوسف عبدالرزاق يهدر فرصة تقليص النتيجة بعد لعبة رائعة ثنائية انفرد اثرها وسدد على مرحلتين وهو منفرد، إلا ان الحارس تصدى ومن بعده الدفاع لتتحول الكرة إلى ركنية لم تثمر.

د24- قطر 0-2 نيجيريا | ايكويم أوتين نجم وكابتن الفريق، توغل داخل منطقة الجزاء مراوغا كل من قابله ثم عكس أرضية خلفية لتجد أوفيا الذي اودعها الشباك العنابية دون صعوبة.

د12- قطر 0-1 نيجيريا | النسور الخضر تحقق التقدم مبكراً بعد عرضيات متقنة تصدى خلالها شهاب ممدوح لتسديدة خطرة نفذها ايكويم أوتين من داخل المنطقة، ثم تابعها ماكسويل افيوم غير المراقب في الشباك الخالية.

د7- ضربة حرة مباشرة من أحمد سهيل سددها متقنة فوق حائط الصد مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى نيجريا.

د1- انطلاق المباراة على استاد تيشي في بولندا.

يقود قطر المدرب برونو ميغيل، بينما يدرب نيجيريا بول ايغبوغان.

قائمة نيجيريا الرسمية

أوريمادي، رايو، أوتين، سالوودين، أزورنوافور، أيوتوميوا، أوفيا، جميا محمد، أفيوم، محمد تيجاني.

قائمة منتخب قطر الرسمية

شهاب ممدوح، ناصر بير، أحمد المنهالي، عبدالله علي، أندري سيابوترا، يوسف عبدالرزاق، عيسى أحمد، بهاء ممدوح، هاشم علي، محمد وعد، أحمد سهيل.

المباراة بين قطر التي وصلت إلى نصف نهائي بطولة آسيا تحت الـ19 عاماً عام 2018، ونيجيريا رابعة أفريقيا في بطولة تحت العشرين عاماً 2019.