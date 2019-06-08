وكانت السنغال تتجه للتأهل إذ تقدمت 2-1 حتى الدقيقة 90+6 من الوقت الأصلي للمباراة حين عادلت كوريا الجنوبية الأرقام وفرضت التمديد لشوطين انتهيا بالتعادل 3-3 في سيناريو مشابه للوقت الأصلي إنما عكسي حين عادلت السنغال النتيجة في الوقت القاتل.

وسجل للسنغال دياني (37) ونياني (76 من ركلة جزاء) وأمادو سيس (120) ولكوريا الجنوبية لي كانجين (62 من ركلة جزاء) و جي سول لي (90) وشو يونغ ووك (90+6).

وتلتقي كوريا الجنوبية في نصف النهائي مع الإكوادور التي أخرجت الولايات المتحدة في وقت سابق اليوم.

ويجمع نصف النهائي الثاني منتخبي إيطاليا وأوكرانيا.