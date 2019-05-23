ايطاليا تستهل مشوارها بفوز على المكسيك من قبل beINSPORTS May 23, 2019 21:42 0:43 دقيقة استهل منتخب ايطاليا مشواره في كأس العالم للشباب (تحت 20 عاما) المقامة حاليا ببولندا بشكل جيد بعد فوزه اليوم الخميس على نظيره المكسيكي 2-1 ضمن منافسات المجموعة الثانية. وبادر منتخب إيطاليا بالتسجيل مبكرا عبر ديفيد فراتيسي (3)، وادرك روبيرتو ديلاروزا التعادل لمنتخب المكسيك (37)، لكن لوكا رانييري وقع على الهدف الثاني للمنتخب الايطالي (67) وقاده لتحقيق الفوز الاول.وتضم المجموعة الثانية ايضا اليابان والاكوادور. المكسيك إيطاليا