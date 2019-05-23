وبادر منتخب إيطاليا بالتسجيل مبكرا عبر ديفيد فراتيسي (3)، وادرك روبيرتو ديلاروزا التعادل لمنتخب المكسيك (37)، لكن لوكا رانييري وقع على الهدف الثاني للمنتخب الايطالي (67) وقاده لتحقيق الفوز الاول.

وتضم المجموعة الثانية ايضا اليابان والاكوادور.