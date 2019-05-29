رافق منتخب اليابان نظيره الإيطالي إلى الدور ثمن النهائي لكأس العالم لكرة القدم دون 20 عاماً بتعادلهما بدون اهداف في الجولة الثالثة والأخيرةمن مباريات المجوعة الثانية.

وحافظ المنتخب الإيطالي على الصدارة برصيد 7 نقاط، أمام اليابان بفارق نقطتين، وجاء المنتخب الاكوادوري الذي فاز على نظيره المكسيكي بهدف دون مقابل في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، في حين غادر الأخير البطولة برصيد خال من النقاط.

ولا يزال المنتخب الاكوادوري قادراً على التأهل الى ثمن النهائي فيما لو نجح بالحلول بين افضل اربع منتخبات حلت في المركز الثالث.