وسجل هدف المباراة الوحيد تيموثي وياه في الدقيقة 76.

ورفع المنتخب الأميركي رصيده إلى 6 نقاط وبلغ الدور ثمن النهائي في المركز الثاني خلف المنتخب الأوكراني المتصدر فيما غادر المنتخب القطري البطولة برصيد خال من النقاط.

وفي مباراة ثانية لحساب المجموعة ذاتها، تعادل المنتخبان النيجيري والأوكراني 1-1، ليرفع المنتخب الأوكراني رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة، فيما رفع المنتخب النيجيري رصيده إلى 4 نقاط وتأهل إلى ثمن النهائي كأحد أفضل أصحاب المركز الثالث.

- نهاية المباراة بفوز المنتخب الأميركي وتأهله إلى ثمن النهائي.

(94) - ليديزما يسدّد والليثي ثم العارضة يمنعانه من تسجيل الهدف الثاني.

(86) - الحارس شهاب الليثي ينجح في التصدي لركلة جزاء للمنتخب الاميركي نفذها مينديز.

(76) - تيموثي وياه نجل الأسطورة الليبيرية جورج وياه يمنح التقدم للمنتخب الأميركي.

- الشوط الثاني يبدأه المنتخب القطري بنفس الروح والاصرار على زيارة شباك المنتخب الأميركي المتراجع للخلف في محاولة للحفاظ على نتيجة التعادل والبحث عن هدف الفوز.

- نهاية الشوط الأول بتعادل سلبي لا يعكس الواقع حيث كان المنتخب القطري قريباً من التسجيل في أكثر من مناسبة.

(37) - المتألق عبد الله المريسي يقود هجمة مرتدة سريعة للعنابي ثم مرّر الكرة على طبق من ذهب لهاشم علي الذي سدّد نحو المرمى لكنه اصطدم ببراعة الحارس أوتشوا قبل أن تعود الكرة لعبد الرزاق يوسف الذي لم يوفق وجانبت محاولته المرمى.

- قام أشبال المنتخب القطري بكل شيء للتسجيل لكن غياب التركيز أحياناً وسوء التعامل مع الأوضاع الهجومية أحياناً أخرى منعهم من التسجيل.

- الأفضلية الهجومية تميل للمنتخب القطري الأكثر إصراراً على التسجيل والفوز.

- يوسف عبد الرزاق يقطع الكرة ويرتد سريعاً ثم يمررً لعبد الله المريسي الذي كان متجهاً للانفراد بالحارس أوتشوا لكن الأخير سبقه للكرة وأبعد الخطر.

- بداية هادئة للمباراة، الاستحواذ كان لمصلحة المنتخب الأميركي لكن المنتخب القطري كان ثابتاً في مناطقه معتمداً على المرتدات.

تشكيلة المنتخب القطري