وسجل ثنائية السنغال ابراهيما نياني (34 من ركلة جزاء)، وديون لوبي الهدف الثاني في الدقيقة (85 ركلة جزاء).

وحققت السنغال فوزها الثاني تواليا حاصدة 6 نقاط بينما تحتل كولومبيا المركز الثالث بفارق الاهداف خلف منتخب بولندا الثاني والذي تدارك خسارته 0-2 في الجولة الأولى أمام كولومبيا، وفاز اليوم الاحد بنتيجة عريضة على تاهيتي استقرت على خماسية نظيفة.

وساهم في مهرجان الاهداف لبولندا كل من جاكوب بيدنارسيك (18) ومارسيل زيلا (37) ودومينيك ستيزيك (39و61)، وأدريان بينيتزاك (74).

ويتأهل المتصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست في مرحلة المجموعات إلى الأدوار الإقصائية، بالإضافة إلى أفضل أربع منتخبات حاصلة على المركز الثالث في تلك المجموعات.