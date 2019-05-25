فاوستو ماريانو فيرا افتتح التسجيل لشباب منتخب التانغو مبكرا في الدقيقة الرابعة قبل أن يعدل كينان أبراهامس النتيجة لمنتخب البافانا بافانا في الدقيقة الثالثة والعشرين.

إلا أن منتخب الأرجنتين عاد وتقدم في النتيجة بواسطة إزيكويل باركو في الدقيقة الثالثة والستين من نقطة الجزاء، ثم أكمل منتخب جنوب إفريقيا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد الحكم للمدافع كينان ابراهامس، قبل ان يعود إزيكويل باركو ويسجل هدف الأرجنتين الثالث وهدفه الثاني في اللقاء في الدقيقة الحادية والسبعين.

ثم تواصل مسلسل أهداف الأرجنتين عبر جوليان ألفاريس في الدقيقة الثامنة والسبعين. لكن منتخب جنوب إفريقيا نجح مرة أخرى في تقليص الفارق من خلال ليل فوستر من نقطة الجزاء قبل نهاية اللقاء بدقائق. وفي الوقت المحتسب بديلا عن الضائع وقع منتخب الأرجنتين هدفهم الخامس عبر أدولفو غايش.