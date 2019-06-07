بلغت إيطاليا الدور نصف النهائي من كأس العالم لكرة القدم تحت العشرين عاماً بتغلبها على مالي 4-2 في ربع نهائي المسابقة المقامة في بولندا اليوم الجمعة.

وصعبت مالي بطلة أفريقيا في هذه الفئة عن عام 2019، الأمور عليها منذ البداية، إذ سجلت هدفاً بالخطأ في شباكها في الدقيقة 12 وثم طرد لاعبها عثمان في الدقيقة 21 لنيله إنذارا أحمر مستحق بعد تدخل أرعن.

ورغم النقص العددي عادت مالي مرتين إلى اللقاء، إلا أن المساحات التي خلفها تقدم لاعبيها نحو الهجوم ومع النقص العددي أدى لترك مساحات وثغرات في الدفاعي الأفريقي.

سجل أهداف إيطاليا، وصيفة أوروبا تحت 19 عام 2018، ابراهيما كوني خطا في شباك فريقه (12) وبينامونتي هدفين (60 و83 من ركلة جزاء) ودافيد فراتيزي (84).

في حين سجل هدفي مالي كل من كواتا (38) وكامارا (79). واهدر كواتا ركلة جزاء لمالي في الدقيقة 90+6 بعد سددها أرضية ضعيفة اخرجها حارس إيطاليا بيتزاري إلى ركنية.

وتلتقي إيطاليا في نصف النهائي مع أوكرانيا التي أخرجت كولومبيا بهدف نظيف في وقت سابق ويجري اللقاء يوم 11 يونيو الحالي.