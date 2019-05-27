خسر منتخب قطر أمام نظيره الأوكراني بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة في بطولة كأس العالم دون عشرين عاماً المقامة في بولندا.

سجل دينيس بوبوف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 58.

وكانت قطر خسرت المباراة الاولى أمام نيجيريا 0-4 فيما تغلبت اوكرانيا على الولايات المتحدة الأميركية 2-1.

ورفع منتخب أوكرانيا رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، فيما بقي رصيد قطر خال من النقاط.

ويحتاج منتخب قطر للفوز في المباراة الأخيرة على الولايات المتحدة الأميركية شرط عدم حصول الأخير على أية نقطة من مباراته التي تقام لاحقاً مع نيجيريا ليحافظ المنتخب العربي على آماله بالحلول ثالثاً وبالتالي اماكنية خطف إحدى البطاقات المؤهلة إلى ثمن النهائي لأفضل 4 منتخبات يحلون في نفس المركز.

وفي ما يلي تفاصيل المباراة:

د85- حكم المباراة يطرد قائد المنتخب القطري ناصر بيير

د59- قطر0-1 أوكرانيا | هدف التقدم يحرزه المدافع المتقدم بوبوف من رأسية نفذها إثر عرضية من سيرغي بوليستا دون أي مراقبة دفاعية.

د51- ركلة حرة مباشرة أوكرانية نفذها سيرغي بوليستا من مسافة بعيدة تصدى لها شهاب ممدوح ببراعة إلى ركنية لم تثمر.

د45+1 - انطلاق الشوط الثاني.

د45+2- نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين قطر وأوكرانيا

د44- فرصة أوكرانية من ركلة حرة غير مباشرة جنب المنطقة أسفرت عن رأسية خطرة للمدافع دنيس بوبوف على الشباك القطرية إنما علت العارضة بقليل.

د25- قطر تواصل السيطرة إنما دون خطورة حقيقية بعدما انحصر اللعب معظم الوقت بعيداً عن المرمى.

د15- قطر تسيطر على اللقاء وتشكل خطورة كبيرة على المرمى الاوكراني، لكن الفريق يفتقد للمسة الأخيرة في منطقة الجزاء.

د7 -الفرصة الأولى الخطرة في اللقاء تصدى لها الحارس الأوكراني حارماً العنابي هدفا مبكرا للمتألق يوسف عبد الرزاق الذي سدد من مسافة بعيدة.

تتابعون هنا التغطية الخاصة لمباراة قطر وأوكرانياً بالفيديو لأهم أحداث اللقاء فور حصولها.