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دوري أبطال أوروبا
كأس العالم دون الـ20 عاما

بداية طيبة للبرتغال في بطولة العالم تحت الـ20 عاماً

beIN SPORT

حققت البرتغال بداية جيدة بفوزها على كوريا الجنوبية بهدف نظيف اليوم السبت ضمن منافسات المجموعة السادسة لمباريات كأس العالم لكرة القدم تحت العشرين عاماً المقامة في بولندا.

وتدين البرتغال بفوزها للاعبها فرنشيسكو ترينكاو صاحب هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة السابعة.

وكانت البرتغال الطرف الأفضل في اللقاء رغم تبادل الطرفين الهجمات والفرص، إلا ان السيطرة دانت للأوروبيين بنسبة 61%.

وألغى الحكم هدفا ثانيا للبرتغال في الدقيقة 19 بعد الرجوع لتقنية الحكم الفيديو بداعي وجود تسلل أثناء بناء الهجمة على رافاييل لياو.

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